Handfester Streit: Salzburger SPÖ-Hoffnung Forcher tritt zurück

Walter Steidl wollte sich in Ruhe um seine Nachfolge kümmern. Am Mittwoch ist dem Salzburger SPÖ-Chef einer der aussichtsreichsten Kandidaten dafür abhandengekommen. Gewerkschafter Gerald Forcher hat ihm seinen Rücktritt aus dem Landtag angeboten, Steidl hat angenommen. Hintergrund dürfte ein heftiger Streit auf einer Gewerkschaftstagung im Burgenland gewesen sein.

Steidl hielt sich über die Hintergründe bedeckt, sagte aber im Gespräch mit dem KURIER: „Es hat eine Kurzschlusshandlung gegeben, die in ihrer Tragweite verheerend ist.“ Laut Salzburger Nachrichten soll Forcher einem seiner Mitarbeiter ein iPad über den Kopf „gezogen“ haben. Forcher war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

In den SN bestätigte er den Streit und einen Vorfall mit seinem iPad, der sei aber bei weitem nicht so heftig gewesen und bereits ausgeräumt, meinte Forcher. Sein Dienstverhältnis als Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp in Salzburg ist aber bereits aufgelöst und endet mit Ende Juli. Der 42-Jährige saß seit eineinhalb Jahren im Landtag und war seit 2012 Geschäftsführer der GPA-djp.