Hallstätter sind nach Großbrand im Ortszentrum verunsichert

Der Einsatz von mehr als 100 Feuerwehrleuten aus der Region hat in der Nacht auf Samstag eine Katastrophe in Hallstatt verhindert. Viele der Häuser in der UNESCO-Welterbe-Gemeinde im Salzkammergut sind aus Holz gebaut. Drei Hütten am Seeufer sind niedergebrannt, zwei Wohnhäuser wurden schwer beschädigt. Aber das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude wurde verhindert.