Großbrand in Hallstatt: Weltkulturerbe knapp Katastrophe entgangen

"Wir konnten gerade noch eine Katastrophe verhindern", sagt Pichler zum erfolgreichen Verhindern des Übergreifens der Flammen auf weitere Gebäude.

Die Bewohner der beiden abgebrannten Häuser seien mit „einem Schrecken davongekommen“, hieß es weiters. Alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Warum das Feuer gegen 3.30 Uhr in der Bootshütte in dem Weltkulturerbe-Ort ausgebrochen ist, war am Vormittag Gegenstand der Ermittlungen.

Bürgermeister: "Aufräumarbeiten nicht behindern"

Hallstatt ist berühmt wegen des ältesten Salzbergwerks der Welt und gehört gemeinsam mit dem Dachstein und dem Inneren Salzkammergut zur UNESCO-Welterbestätte. In dem Örtchen am gleichnamigen See leben rund 780 Menschen, und alljährlich kommen mehr als eine Million Tagesgäste zu Besuch.