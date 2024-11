Ein Halloween ohne Schrecken? Was die Polizei in der Nacht zu tun hatte

Die Halloweennacht ist in Niederösterreich recht ruhig verlaufen, laut Landespolizeidirektion wurden lediglich kleinere Zwischenfälle verzeichnet. In Mistelbach etwa wurde ein Glascontainer durch einen pyrotechnischen Gegenstand zerstört, in Amstetten wurde ebenfalls mit Pyrotechnik ein Zigarettenautomat gesprengt.

Auch mehrere Körperverletzungen aufgrund von Streitigkeiten wurden in der Nacht auf Freitag verübt. In Neunkirchen, Purkersdorf, Baden und Gumpoldskirchen erlitten Personen Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Täter konnten noch keine ausgeforscht werden, teilte die Exekutive mit. In Baden wurden bei einer Halloweenparty außerdem zwei Geldbörsen gestohlen.