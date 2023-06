Hakenkreuz im Mauthausen-Gästebuch: Kritik an fehlender Aufklärung

Auch, dass in puncto Prävention zu wenig unternommen wird, lässt man im Ministerium nicht auf sich sitzen. Vielmehr finde derzeit der zweite Ausbildungslehrgang der österreichweiten standardisierten Ausbildung von Extremismuspräventionsbediensteten statt. Ausgebildete Präventionsbeamtinnen und -beamte sollen dann in weiterer Folge Jugendlichen direkt in Schulen besuchen und sie über die Thematik aufklären.

„Die Gedenkstättenschändungen in Mauthausen auf billigste Art und Weise zu instrumentalisieren, ist unverantwortlich“, sagt Engelberg.

Hakenkreuze

Laut Daten des Innenministeriums kam es 2022 zu sechs Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Die Polizei prüfte alle auf einen Bezug auf das Verbotsgesetz. Zwei Mal wurde dabei ein Hakenkreuz in einem Besuchebuch bzw. an einem historischen Objekt hinterlassen