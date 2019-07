Hagel, Muren, Waldbrände: Heftige Unwetter in Österreich

In Niederösterreich waren gar 900 Feuerwehrmänner von 87 Feuerwehren im Einsatz, allen voran im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Alleine 250 Helfer waren in und um Waidhofen an der Thaya gefordert.

In der dortigen Ortschaft Sieghartsles stürzten gleich zehn Bäume auf ein Wohnaus. Zuerst waren mehrere Bewohner eingeschlossen, konnten danach allerdings befreit werden. "Ich dachte jetzt stürzt das ganze Haus ein", sagte ein 71 Jahre alter Bewohner laut Feuerwehr.

Zudem standen Überflutungen, Orkanböen und Hagel an der Tagesordnung. Das gilt auch für die Bezirke Horn, Zwettl und Gmünd im Waldviertel.