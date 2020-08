Haft in der Heimat ist ein Flop: Straftäter kaum abgeschoben

15 Jahre Haft. So lautete das Urteil gegen Yazan A., das kürzlich vom Oberlandesgericht Wien nochmals bestätigt wurde. A., ein syrischer Asylwerber, hatte in einem Park in Wiener Neustadt seine 16-jährige Ex-Freundin erdrosselt und ihre Leiche geschändet. Die Justiz hatte nur ein paar Minuten gebraucht, um die Höchststrafe für den jugendlichen Mörder zu bestätigen.

Der zum Zeitpunkt der Tat 19-jährige Syrer wird seine Gefängnisstrafe in einer österreichischen Haftanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher absitzen. Weil die FPÖ die Haftbedingungen in Österreich gerne mit einem „Mädchenpensionat“ vergleicht, hatte die Partei im Vorfeld lautstark gefordert, den Mädchenmörder abzuschieben, damit er den Gefängnisaufenthalt in seiner Heimat absitzt. Doch das scheitert an der rechtlichen Grundlage.