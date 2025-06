59 Mio. Euro Umsatz: Hafen Wien mit Rekordgewinn

Die Investitionen werden – in geringerem Ausmaß – auch 2025 fortgesetzt, erläutert Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ): „Wir nehmen heuer über 10 Millionen Euro in die Hand – für die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Standorts Freudenau und auch im Sinne der Digitalisierung und Klimaneutralität.“ Klimaneutralität ist ein wichtiger Punkt – bis 2040 will auch der Hafen klimaneutral agieren können. Was die Versorgung der Stadt anbelangt, spielt der Hafen eine wichtige Rolle, nicht zuletzt wegen seiner Nähe zur Stadt. Neben Kindergartenmöbeln, Wahlzellen und Toilettenpapier lagern hier viele Wirtschaftswaren der Stadt, die auf kurzem Wege rasch an den letztlichen Bestimmungsort gelangen.