Private Schrebergärten in Wien: Kleines Glück mit großen Preisen

Schrebergarten: Der Ursprung liegt in den im 19. Jahrhundert entstandenen „Armengärten“: Daraus entwickelten sich zuerst Spielwiesen für Arbeiterkinder, benannt nach dem Leipziger Arzt Moritz Schreber. Daher setzte sich der Name „Schrebergärten“ durch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gärten genutzt, um dem Hunger in der Bevölkerung vorzubeugen – wegen Wohnungsmangels wurden sie oft auch zu Wohnraum umfunktioniert.

Kleingärten: Seit 1996 kann man in Wien Kleingärten als Hauptwohnsitz nutzen und 50 Quadratmeter verbauen.

Statistik: In Wien gibt es knapp 36.000 Kleingarten-Parzellen (außer in den Innenbezirken 4. bis 9). Die meisten stehen in Donaustadt (7.500), in Floridsdorf (5.500) und in Favoriten (3.700).