Häusliche Gewalt: Gericht schickt Gefährder zur Therapie

20 Frauen sind heuer in Österreich bereits auf gewaltsame Art und Weise ums Leben gekommen. Besonders vor diesem Hintergrund begrüßen Opferschutzeinrichtungen, Justiz und Polizei die nächste Verschärfung des Gewaltschutzes. Durch eine Gesetzesnovelle können Richterinnen und Richter der Bezirksgerichte seit 1. Juli mutmaßliche Gefährder im Zuge von Verfahren zur verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung schicken – und zwar mittels einstweiliger Verfügungen.

Seit September 2021 müssen Gewalttäter, gegen die nach Fällen von häuslicher Gewalt ein polizeiliches Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen wurde, verpflichtend zur Therapie. Sechs Stunden lang haben sie dann Zeit, mit den Sozialarbeitern und Experten des Bewährungshilfe-Vereins Neustart über das Geschehene zu sprechen. Der Verein bietet das Angebot in den Bundesländern Wien, Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark an. „Seit dem Start im vergangenen September haben wir dort im Auftrag des Innenministeriums mehr als 7.000 Gewaltpräventionsberatungen durchgeführt. Diese Erfahrungen können wir gut in die neue Maßnahme einfließen lassen“, sagt Sprecher Thomas Marecek.