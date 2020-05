Hacker publizierten eMails der Polizei

Die Kopie eines seiner eMails an einen Kollegen in einer Landespolizeidirektion enthält auch Zugangsdaten für die „ÖBB-Videoüberwachung“ und den dafür nötigen Link. Die eMail erweckt den Eindruck, als ob die Exekutive einen direkten Zugriff auf die Überwachungskameras der ÖBB hätte. Sowohl die ÖBB als auch das Innenministerium dementierten gestern umgehend. Es habe sich um Erstzugangsdaten für einen Testbetrieb gehandelt, hieß es unisono. Die Idee dahinter: Anstatt angefordertes Videomaterial wie bisher auf externen Festplatten an die Ermittler weiterzugeben, sollen zukünftig die Beamten die Daten von einem Server herunterladen können.

Jedoch würde sich am bestehenden Prozedere nichts ändern, betonte ÖBB-Sprecherin Sonja Horner gegenüber dem KURIER: Voraussetzung für die Weitergabe von Videobändern sei eine „Anordnung zur Beschlagnahmung“ durch eine Staatsanwaltschaft.