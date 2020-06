Hacker-Angriffe gegen Österreich

Die Hauptangriffsziele in Österreich reichen laut Unger von Energie-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur über Internetprovider bis hin zu Behörden und natürlich Firmen. Dieses Jahr wurden auch Rechner des Bundesheeres in 500 Fällen zum Angriffsziel. Am heftigsten war ein Profi-Angriff im Sommer mit eMails, mit denen die Tatstaturbewegungen der Rechner mitverfolgt werden können. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Die Qualität der Operation lässt einen fremden Geheimdienst als Urheber vermuten. Mit derzeit laufenden Analysen will man den Kreis der Verdächtigen einengen.

Doch nicht nur Firmenchefs und Militärs sind bedroht. Unger: "Jeder muss damit rechnen, dass er permanent attackiert wird." Laut Experten bestehen 80 Prozent der weltweit versandten Mails aus sogenannten Spams.