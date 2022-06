Hacker-Angriff auf Land Kärnten: Experten vermuten russische Tätergruppe

Seit fast zwei Wochen kämpft das Land Kärnten gegen "BlackCat". Das ist jene Hackergruppe, die die IT-Systeme der Verwaltung völlig lahmgelegt hat und fünf Millionen US-Dollar als Lösegeld erpresst. Neben der eigenen IT-Abteilung arbeiten bereits drei externe Cybercrime-Experten mit dem Land zusammen. Mittlerweile ist klar, wie die Täter in das System eindringen konnten: Schuld ist ein einziges Phishing-Mail aus dem April, das von einem Empfänger angeklickt und geöffnet wurde. "Ein Computer war der Eintrittsvektor", bestätigt Harald Brunner, Leiter der IT-Abteilung des Landes.

Ihre Krallen zeigte "BlackCat" aber erst gut einen Monat danach, am 24. Mai, punkt 5.47 Uhr, wurden die Daten des Landes verschlüsselt. Diese Vorgangsweise sei so üblich, beschreibt Cybercrime-Experte Cornelius Granig, der von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) als Experte in das Team geholt wurde. "Der erste Schritt dieser Kriminellen ist, passiv zu schauen, was ist das für eine Organisation? Wie finanzkräftig ist sie?" Erst, wenn das Opfer lukrativ erscheine, beginne der aktive Teil mit Verschlüsselung und Absaugen von Daten sowie der Erpressung.

Granig vermutet übrigens eine "russische Tätergruppe" hinter dem Angriff. "Diktator Putin hat in Russland eine Welt geschaffen, in der Cybercrime-Täter als Helden dargestellt werden. Wir reden da von Zehntausenden Leuten, die da aktiv sind. Das ist eine staatlich geduldete und unterstützte Struktur."