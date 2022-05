Kärntner Landesverwaltung nach Hackerangriff immer noch lahmgelegt

Ob Daten gestohlen wurden, ist am Freitag ebenfalls noch offen. "Momentan schaut es nicht nicht so aus, aber wir können es auch nicht ausschließen", bedauert Kurath.

Die Gruppe, die sich "Black Cat" nennt, soll in Österreich bereits einmal versucht haben, Geschäft zu machen - und zwar soll sie einen Trojaner-Virus in das EDV-System einer Schule in St. Pölten geschleust haben. Deren Antiviren-Programm wehrte den Angriff jedoch ab. Die Computer waren zwar gesperrt, doch die Hacker kamen nicht an sensible Daten wie Noten. Ein Umstand, der die Opposition in Kärnten rätseln lässt: Wie könne es sein, dass eine Schule besser gegen Cyberattacken geschützt sei als die Verwaltung eines Bundeslandes, fragt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer.