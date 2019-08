Habichtskäuze aus Schönbrunn im Wienerwald freigelassen

Die Habichtskäuze im Tiergarten Schönbrunn haben für einen erfreulichen Rekord gesorgt: Die zwei Pärchen haben insgesamt sieben Jungtiere großgezogen, die nun an das Wiederansiedlungsprojekt abgegeben werden konnten, berichtete der Zoo am Donnerstag, 1. August, in einer Aussendung.

Die jungen Vögel wurden in den Wienerwald gebracht, wo sie in einer Freilassungsvoliere auf ihre Wiederansiedlung vorbereitet werden. Sich an die Umgebung und die Geräusche im Wald gewöhnen: Das steht für die kleinen Käuze nun auf dem Programm. „In zwei bis drei Wochen werden sie in der Abenddämmerung freigelassen. Danach ist es entscheidend, dass sie noch einige Zeit von uns zugefüttert werden, bis sie ihre Flugmuskeln genug trainiert und ihre Jagdtechnik perfektioniert haben“, erklärte Richard Zink von der Österreichischen Vogelwarte.