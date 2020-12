Gutschein-Aktion in Graz: Ein Zuckerl nach dem Lockdown

10 bis 30 Euro

Die Rückvergütung der Aktion läuft mit diesen Gutscheinen ab, und zwar so: Ab einem Einkauf von 50 Euro ab 7. Dezember in einem der Partnerbetriebe hat der Kunde Anspruch auf einen Gutschein in der Höhe von zehn Euro, ab einem Einkaufswert von 100 Euro gibt es 20 Euro, ab 200 Euro sind 30 Euro vorgesehen.

„Mit dieser Aktion wird ein Handelsimpuls von mehr als einer Million Euro bei den Händlern in Graz ausgelöst“, ist Nagl überzeugt. „Wer seine Weihnachtsgeschenke hier kauft, sichert wichtige Arbeitsplätze.“