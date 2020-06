"Lebenslänglich" für 6000 Tiere

Jüngster Fall einer Tierrettung ist ein Stier aus Schärding, OÖ, den eine Amtstierärztin gemeldet hat. "Er dürfte seit Jahren im Wald gelebt haben, hatte nicht einmal mehr eine Ohrmarke. Laut Seuchenschutzgesetz müsste er eingeschläfert werden, aber die Tierärztin hat ihn ins Herz geschlossen und will ihn retten", erzählt er. Sobald der Gesundheitscheck abgeschlossen ist, wird der Stier ein Aiderbichler.

"Danke, dass Sie so gut zu den Tieren sind", ruft ihm eine Besucherin zu. Aufhauser antwortet mit einem kehligen Lachen und einem "Danke" im schönsten Schauspieler-Timbre. Fans sind wichtig – sie spenden. Mediale Aufmerksamkeit durch Promi-Besuche auch – sie werfen ein Licht auf "die Sache", wie er sagt.

So ließ sich Hollywoodstar Hugh Grant bei der Eröffnung des Adventmarkts im November mit einem Lämmchen am Arm fotografieren. Es hat funktioniert: Mehr als 50.000 Besucher kamen nach ihm zum Lämmchenstreicheln und Punschtrinken. Sie haben Geld dagelassen, das Hummel, Lilliput und Co. in der Pension gut gebrauchen können.

Biografie Michael Aufhauser wurde 1952 in Augsburg geboren. Er besuchte die Schauspielschule und arbeitete später in den USA als Tourismusmanager. 1991 rettete er eine Meute spanischer Straßenhunde – damit begann sein Engagement für den Tierschutz. 2001 entstand das Gut in Henndorf bei Salzburg.

Aiderbichl Knapp 6000 gerettete Tiere leben auf insgesamt 26 Gütern im Gnadenhof-Verbund, auf denen 350 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Güter in Henndorf, Österreich, sowie in Iffeldorf nahe München und in Deggendorf, Deutschland, sind täglich für Besucher geöffnet.

Info gut-aiderbichl.com