Gurk-Klagenfurt: Visitator Lackner forderte Unterstützung an

In der Causa Bischof Alois Schwarz wird ein weiterer Bischof in die Ermittlungen eingeschaltet. Wie Die Presse am Mittwoch berichtete, hat der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als vom Vatikan eingesetzter Visitator um Unterstützung durch seinen Vorarlberger Amtsbruder Benno Elbs gebeten. Gegenüber der APA wurde dies in Salzburg bestätigt.

Darüber hinaus sollen drei weitere hochrangige Helfer Lackner bei der Visitation unterstützen: der in München lehrende Kirchenrechtler Helmuth Pree, der auch dem päpstlichen Rat für Gesetzestexte zuarbeitet, der Moraltheologe Josef Spindelböck aus St. Pölten sowie der Wirtschaftsexperte Christian Lagger, Chef des Grazer Krankenhauses der Elisabethinen.