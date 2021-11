GTI-Treffen am Wörthersee zum dritten Mal in Folge abgesagt

Traurige Nachricht für VW-Fans: Das GTI-Treffen am Wörthersee wird auch im Jahr 2022 nicht stattfinden. Wie die Gemeinde Maria Wörth mitteilte, habe man sich nach Rücksprache mit Volkswagen dazu entschieden, dass das Tuning-Event in Reifnitz nun zum dritten Mal in Folge nicht stattfinden wird: „Zum Wohl aller Beteiligten gibt es auch 2022 keinen Neustart des traditionellen Wörthersee-Treffens.“

„Vernünftige Entscheidung“

Gemeinde und Fans hätten zwar auf ein Treffen im kommenden Jahr gehofft: „Doch wie für alle anderen Automessen und Großveranstaltungen galt es auch hier eine vernünftige Entscheidung zu treffen und somit wurde eine erneute Absage fixiert.“ Im Herbst gebe es bereits - so wie immer - Anfragen für das kommende Jahr: Aussteller und Sponsoren wollten Standplätze buchen, Fans und Fahrer Tickets ergattern. Somit habe man eine frühzeitige Entscheidung treffen müssen. Das GTI-Treffen wäre von 25. bis 28. Mai 2022 geplant gewesen.