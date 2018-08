Grünes Licht für Abbiegen bei Rot

Rechtsabbiegen bei Rot ist in vielen Ländern gang und gäbe. In Australien, USA, Frankreich, Kanada, Thailand, Tschechien, Polen und auch Deutschland gibt es das bereits. Deutschland soll nun in Österreich als Vorbild dienen. Das Institut für Verkehrswissenschaften der Technischen Universität (TU) Wien begleitet das Projekt. Die Experten einen an Deutschland angelehnten Kriterienkatalog ausgearbeitet. Dieser sei laut dem Minister jedenfalls strenger als beim Nachbarn.

Insgesamt elf Ausschlusskriterien sind festgehalten. Wenn eine Kreuzung als Schulweg fungiert, wird es Rechtsabbiegen bei Rotlicht nicht geben. Oder auch wenn der Übergang häufig von Blinden oder Sehbehinderten benutzt wird bzw. dieser nicht mit einem akustischen oder anderen Zusatzeinrichtungen für diese Personen versehen ist. Außerdem muss bei einer Kreuzung die Sichtbarkeit einer Haltelinie gegeben sein und die Ampeln dürfen über keine Richtungspfeile verfügen. Kreuzungen bei denen Gleise gekreuzt werden, es beidseitig kreuzende Radwege oder abgesetzte Radfahrüberfahrten gibt, sind ebenfalls tabu. Generell ausgeschlossen sind Straßen, bei denen mehr als 50 km/h erlaubt sind.

Laut Harald Frey von der TU Wien werde es bei den Test-Kreuzungen in Linz Messungen und Befahrungen geben. Die Daten werden einer Vorher-Nachher-Gegenüberstellung unterzogen. Die Entscheidung, dass die TU „den Auftrag bekommt“, habe Hofer persönlich getroffen. Um unter der Obergrenze von Direktvergaben zu bleiben. 99.750 Euro lässt das Verkehrsministerium dafür springen. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung wird am Mittwoch in Begutachtung geschickt.