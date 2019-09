Grüne planen Radwege ohne Grün

Darüber, dass man dem Klimawandel entgegensteuern müsse, sind sich die Parteien – von der Bundes- bis zur Kommunalpolitik – einig. Darüber, wie das passieren soll, nicht. Zumindest nicht in Mödling, denn da lassen derzeit schwarz-grüne Radwege rund um das Krankenhaus die Wogen bei der roten Opposition hochgehen.

In der Sr. M. Restituta-Gasse ist ein rund 150 Meter langer Radweg in einer 30er-Zone geplant, die obere Gabrielerstraße hat seit Kurzem einen Streifen für Radfahrer. Laut Silvia Drechsler, Vorsitzende der SPÖ Stadt Mödling, „Beispiele, wie klimafitte Straßen nicht ausschauen dürfen.“ Statt sinnlosen Asphalt- und Beton-versiegelten Flächen und Radwegen, brauche es Bäume, Hecken und Grünstreifen zur Verbesserung des Mikroklimas.

Der Mehrzweckstreifen in der Gabrielerstraße, der nach 100 Metern wieder endet, biete keine Sicherheit für Radfahrer und auch die in der Planung versprochenen Bäume seien nicht gepflanzt worden. Wenn der Klimaschutz wirklich wichtig wäre, dann könnte man es in der Sr. M. Restituta-Gasse richtig machen, stattdessen wolle der grüne Verkehrsstadtrat und Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher hier auch keine Bäume pflanzen, „dafür einen Radweg bauen, der in einer 30er-Zone überhaupt nicht gebraucht wird“, kritisiert Drechsler und fordert eine Überarbeitung der Pläne.