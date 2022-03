Grün-roter Vorstoß für Tempo 30 in der ganzen Stadt

Die Grünen haben vor der Renner-Schule in Innsbruck Aufstellung genommen. Parteifahnen sind hinter der Innsbrucker Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl und dem Verkehrssprecher der Grünen im Landtag, Michael Mingler, aufgestellt. Wenn die beiden sprechen, müssen sie den Lärm der vorbeifahrenden Autos übertönen.

Man könnte meinen, hier wird schon Anlauf für die in einem Jahr anstehenden Landtagswahlen genommen. Das stellt Mingler in Abrede und versichert: „Wir arbeiten bis Februar 2023 durch.“ Die Stadtgrünen wiederum sind ohnehin in einer Art Dauerwahlkampf, seit die Koalition der Bürgermeisterpartei mit ÖVP, Für Innsbruck und SPÖ im März 2021 zerplatzt ist.