Großglockner: Ein letzter Sommer mit Murmeltieren

Der Abschied wird kein leichter sein. „ Mankeiwirt“ Herbert Haslinger will seinen Gasthof Fuscherlacke an der Großglockner Hochalpenstraße verkaufen und nach der kommenden Saison nach 30 Sommern am Berg dauerhaft ins Tal zurückkehren. „Jedes Jahr im Herbst bleibe ich beim Hinunterfahren bei der ersten Kehre noch einmal stehen, schaue zurück und bedanke mich, dass der Sommer gut verlaufen ist“, erzählt Haslinger.

So wird es wohl auch im Herbst in einem Jahr sein. Nur, dass es dann ein Abschied für immer sein wird. In den 30 Sommern auf 2.262 Metern Seehöhe wurde Haslinger als „ Mankeiwirt“ zum Kult. Der Spitzname ist schnell erklärt: „Mankei“ sagt man in Salzburg zu Murmeltieren. Hunderttausende, wenn nicht Millionen Besucher aus aller Welt lernten ihn als Murmeltier-Flüsterer, als Zähmer der eigentlich sehr scheuen Tiere kennen. Dabei geht Haslingers Kultfigur auf einen Zufall zurück.