Großbrand in Salzburger HAK: Über 500 Schüler siedeln in Container

Nach dem Großbrand in der Handelsakademie I in der Stadt Salzburg am vergangenen Montag steht nun fest, dass das durch Feuer und Löschwasser schwer beschädigte Gebäude nicht abgerissen werden muss. Während der Sanierung des in den späten 1970er-Jahren errichteten Baus sollen die gut 510 Schülerinnen und Schülern und 50 Lehrkräfte für zwei Jahre in Container am Sportplatz der Schule übersiedeln. Für die Errichtung braucht es jedoch noch eine Bewilligung von Seiten der Stadt.