Großbrand im BMW-Werk Steyr: Rauchsäule über der ganzen Stadt

Gegen 17 Uhr ist am Samstagnachmittag ein Brand im BMW-Werk in Steyr in Oberösterreich ausgebrochen. Die Rauchsäule ist über der ganzen Stadt zu sehen, zahlreiche Notrufe sind bereits eingegangen.

Sofort wurden sämtliche Löschzüge der Feuerwehr Steyr mobilisiert, auch die Berufsfeuerwehr Linz ist mit einem Speziallöschsystem nach Steyr unterwegs, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.