Großangelegte Suchaktion: Vermisster schlief zuhause

Der Mann hatte zuvor in der Nacht gegen 4.00 Uhr selbst den Notruf gewählt und sich bei der Leitstelle Tirol gemeldet, war dann später aber nicht mehr erreichbar.

Er gab an, am Weg in die Sillschlucht zu einer Party zu sein und sich verletzt zu haben. Laut Leitstelle handelte es sich um eine leichte Verletzung.