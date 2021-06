Griechenland ehrt Cobra für heikle Grenzmission

Tränengas-Angriffe

Die Lage an der Grenze war durchaus ernst. Die Cobra-Beamten patrouillierten mit dem gepanzerten Survivor-Fahrzeug der Spezialeinheit entlang des 12 Kilometer langen Stacheldrahtzauns. Immer wieder wurden Tränen- und Rauchgasgranaten von der Türkei aus in Richtung der griechischen Kräfte geschossen. Die Österreicher waren deshalb im Dienst immer mit Atemschutzmasken ausgestattet. Mit Aufklärungsdrohnen halfen sie, aus der Luft die neuralgischen Punkte auszuspähen, an denen die Flüchtlinge den illegalen Grenzübertritt schaffen wollten. „Alles in allem war es eine heikle Lage und auch eine Bedrohung für unsere Kräfte“, schildert der Chef der Direktion für Spezialeinheiten Bernhard Treibenreif.

Auch politisch war der Einsatz der Österreicher ein klares Statement. Während die Forderung zur Aufnahme – zumindest von Kindern – aus dem Flüchtlingslager in Moria immer lauter wurde, blieb die ÖVP bei ihrer ablehnenden Haltung. Mit dem Hilfseinsatz an der Grenze wurde dennoch Unterstützung demonstriert: „Wir haben ein gemeinsames Verständnis, was den Schutz der Grenzen und die illegale Migration anbelangt. Das Ziel ist nicht nur, die Flüchtlinge aufzuteilen, sondern die Krise zu mildern. Das gilt für ganz Europa“, betonte der griechische Migrationsminister. Griechenland habe in Österreich einen wirklichen Freund gefunden.