Grazer wurde erdrosselt, zerstückelt und einbetoniert

Es war offenbar eine kaltblütig geplante Tat, die zwei Angestellte der Niederlassung einer ausländischen Bank begangen haben sollen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 23 und 29 Jahre alten Männer einen vermögenden Grazer erdrosselt, zerstückelt und die Leichenteile in Beton gegossen haben. „Es wäre fast der perfekte Mord gewesen, wenn sich die Ermittler nicht so dahinter geklemmt hätten“, sagt Barbara Schwarz von der Staatsanwaltschaft Graz. Am Sonntag wurden die Verdächtigen in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen liefen seit Monaten.

Das 54-jährige Opfer war bereits seit 12. Februar abgängig. Eine Bekannte des Mannes hatte ihn einige Tage später als vermisst gemeldet. Befragungen im Umfeld des Grazers ergaben, dass er von zwei Bankmitarbeitern in seiner Wohnung im Stadtteil Wetzelsdorf abgeholt wurde.

Der 23-jährige Verdächtige zeigte sich bereits in der ersten Einvernahme geständig. Demnach soll der 29-Jährige den Pensionisten im Auto mit einer Schnur erdrosselt haben. In einem Container habe er die Leiche dann zerstückelt und später entsorgt. Der ältere der beiden Verdächtigen bestreitet jeden Zusammenhang mit der Tat.