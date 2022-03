Grazer ÖVP: Hohensinner mit 97,3 Prozent zum Parteiobmann gewählt

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer versuchte zum Auftakt des Parteitags mit motivierenden Worten Anschub zu geben: „Wer kämpft, hat noch nicht gewonnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir müssen kämpfen.“ Schützenhöfer dankte dem scheidenden Stadtparteiobmann Nagl: „Was Graz heute ist, ist untrennbar mit Sigi Nagl verbunden.“ Applaus kam im Saal im Steiermarkhof auf - und der hielt so lange an, bis der frühere Bürgermeister in der ersten Reihe aufstand und sich bedankte.

Bürgermeisteramt zurückerobern

Bundesparteichef Bundeskanzler Karl Nehammer legte seine Worte ähnlich an und dankte zunächst Nagl: „Du warst ein Vorbild für innovatives Tun.“ Mit Hohensinner an der Spitze sieht Nehammer die Chance, das Bürgermeisteramt zurückzuerobern: „Ja, es wird vielleicht länger dauern, aber wir werden als Volkspartei zusammenstehen.“ Er wünschte dem neuen Mann an der Spitze, er möge „aus der Niederlage heraus Kraft gewinnen“.

Nagl, der nach der Wahlniederlage sehr geknickt war und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, trat beim Stadtparteitag wieder mit frischem Mut auf die Bühne. Einen Rückblick auf seine Zeit in der Politik wollte er nicht geben: „Die Rückspiegel habe ich in der Politik abmontiert.“ Aber er habe Erkenntnisse mitgenommen: „Uns ist wahnsinnig viel gelungen.“ Bis zu seinem 23. Jahr als Parteiobmann sei er von der Volkspartei getragen worden. „Heute beginnt die Ära von Kurt Hohensinner. Er braucht euch und ich erwarte, dass ihr ihn genauso tragt wie mich“, forderte Nagl ein.

Ein paar Worte hatte er auch noch für seine früheren politischen Mitstreiterinnen und Mitstreiter übrig: „Ich glaube meiner Nachfolgerin ist auch schon aufgefallen, dass ein Netzwerk hilft.“ Er dankte daher dem Landeshauptmann, dass er sich stets an ihn wenden konnte: „Wir sind Hand in Hand gegangen“, lobte er die Zusammenarbeit mit Schützenhöfer, die aber bekanntlich nicht immer friktionsfrei war.