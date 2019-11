Grazer IS-Prozess: "Die Ungläubigen sind zu vernichten"

Der Richter zeigt ein Bild des Angeklagten. Darauf ist der 51-Jährige mit langem Bart zu sehen und mit einem Kleidungsstil, den man "von Salafisten kennt", wie der Richter anmerkt. Am Montag sitzt der frühere Obmann des berüchtigten Grazer Moscheevereins "Taqwa" mit Dreitage-Bart, langen Hosen und Hemd da. "Ich wurde beeinflusst, man hat mir gesagt, das will der Prophet so."

Im Grazer Straflandesgericht ist der Prozess gegen elf mutmaßliche Jihadisten fortgesetzt worden. Am zweiten Tag des Verfahrens gegen acht Männer und drei Frauen wegen Terrorverdachts beginnen die Einvernahmen der Angeklagten. Der Richtersenat startet mit einem der früheren Obmänner von "Taqwa", eines laut Anklage radikal-islamistischen Moscheevereins, der bis zu der Razzia im Jänner 2017 in einem Grazer Hinterhof geführt wurde. 38 Mitglieder gingen nachweislich nach Syrien und schlossen sich dem Terrorregime an.

Handschlag mit Christen nicht erwünscht

Doch der 51-Jährige will nur Mitläufer gewesen sein. "Ich war nur Obmann auf dem Papier, ich habe nichts zu sagen gehabt", behauptet der gebürtige Bosnier, der seit 30 Jahren in Österreich lebt und als Busfahrer arbeitet. Ein Job, der in der Moschee nicht gut ankam, wie er eingesteht: Er habe schließlich auch Christen die Hand geben müssen. "So etwas war weniger erwünscht in der Moschee."