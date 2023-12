Grazer Hochhaus wegen Brandes evakuiert: Zwei Personen verletzt

Das Feuer war gegen 21 Uhr aus noch nicht bekannter Ursache ausgebrochen. "Aufgrund der hohen Brandintensität und einer möglichen Brandausbreitung auf den Dachstuhlbereich wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert", hieß es in der Aussendung der Feuerwehr. Die rund 40 Bewohner wurden während der Bekämpfung der Flammen in einem Linienbus der Holding Graz versorgt, um nicht in der Kälte im Freien zu stehen. Sie konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurück.