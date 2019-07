Graz tastet sich an Wiener Modell des Anrainerparkens heran

In der Innenstadt und rund um Veranstaltungszentren kann das Rundendrehen zur Dauerschleife werden: Einen freien Platz in der Kurzparkzone zu finden ist in bestimmten Teilen von Graz kein leichtes Unterfangen. Das ärgert vor allem jene Grazer, die als Anrainer Dauerberechtigungen bezahlen und dennoch keinen Parkplatz finden: Um sie zu unterstützen, sind Änderungen geplant.

Verkehrsstadträtin Elke Kahr, KPÖ, lässt derzeit vier Varianten prüfen. Etwa die Verlängerung der gebührenpflichtigen Parkzeit am Abend, etwa bis 22 Uhr. Das soll es den Anrainern erleichtern, einen freien Stellplatz zu finden, wenn sie nach der Arbeit nach Hause kommen. Weitere Ideen wäre die Verkürzung der maximalen Parkzeit oder die Erweiterung der Park-Ausnahmegenehmigungen für Anrainer auf angrenzende Zonen.