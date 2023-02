Graz: Mutmaßlicher Anhänger terroristischer Organisation angeklagt

Waren es bisher meistens vermeintliche Anhänger der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) gewesen, die sich in Graz vor Gericht verantworten mussten, so handelte es sich diesmal um einen Iraker, dem die Teilnahme an der schiitischen Badr-Organisation angelastet wurde.

Zu Beginn erläuterte der Staatsanwalt ausführlich die Rolle dieser Organisation, die im Irak ab ungefähr 2010 verstärkt auftrat und auch das Innenministerium kontrollierte. "Badr setzte terroristische Straftaten, um eine Herrschaft aufzubauen. Ziel ist ein Gottesstaat unter beträchtlicher Missachtung der Menschenrechte", erklärte der Ankläger. Die Organisation ging gegen die sunnitische Zivilbevölkerung "extrem brutal" vor, es gab Massenmorde und "ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleich gemacht", prangerte der Staatsanwalt an.