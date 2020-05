„Mitleid anstatt Hass empfinden“

Die Angehörigen wurden von Kardinal Schönborn mit tröstenden Worten begrüßt: „Sicher ist in diesen schweren Stunden die Frage, warum gerade der Vater, Bruder oder Sohn an diesem Tag sein Leben lassen musste, quälend“, begann Schönborn die Messe. Der Kardinal sprach aber nicht nur die Opfer des Amokläufers an, sondern ging auch auf Alois Huber ein. Es sei schwer zu verstehen, wie ein Mensch soviel Hass und Gewalt in sich tragen könne. Dennoch solle man im Sinne des Glaubens „ Mitleid anstatt Hass“ walten lassen und vergeben.

Besonders berührend waren die Fürbitten, die von Polizisten vorgetragen wurden. Nachdem die Bilder der Verstorbenen gesegnet wurden, ergriffen Bundespräsident Fischer und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner das Wort. Schönborn betonte schließlich die Wichtigkeit der Einsatzkräfte: „Im Paradies braucht man sie nicht, aber auf Erden machen Polizei, Rettung und Feuerwehr die Welt ein Stück besser. “