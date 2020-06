HCB auch in Butter entdeckt, mehr Fragen als Antworten

Mittwoch, 10. Dezember. Tag 14 im Umwelt- und Behördenskandal um das hochgiftige Hexachlorbenzol im Kärntner Görtschitztal. Mit jedem Tag sollten mehr Antworten einlangen, wie das Gift in die Umwelt gelangen konnte. Doch mit jeden Tag ergeben sich mehr Fragen, Widersprüche, Kuriositäten, Beschwichtigungen und offensichtliche Versäumnisse.

So will die Leitung des Zementwerks nach wie vor keine Ahnung haben, wie das HCB aus dem eigenen Ofen gelangt ist. „Es gibt Spekulationen und Vermutungen“, sagt Werksleiter Berndt Schaflechner. Umweltlandesrat Rolf Holub ( Grüne) äußert den Verdacht, dass 95.000 Tonnen Blaukalk in einem falschen Ofen bei zu geringen Temperaturen verbrannt wurden. Schaflechner kontert, dass man den Kalk zwar „zum Großteil“ in der Tinkalbox und der Rohmehlmühle aufgegeben habe. „In der Folge hat aber das behördlich genehmigte Verfahren zur vollständigen Zersetzung stattgefunden.“ Vollständig? „Natürlich ist uns ein Fehler passiert. Aber es gibt Hinweise, dass nicht nur das Zementwerk für die HCB-Werte in der Umwelt verantwortlich sein kann.“ Tatsächlich ergab eine österreichweite Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamts in bestimmten Gebieten höhere HCB-Belastungen in Böden als im Görtschitztal.