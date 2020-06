Göring bleibt Ehrenbürger in Mauterndorf

Gerd Brand, SPÖ-Bezirksvorsitzender im Lungau, gibt sich damit nicht zufrieden. Er findet, man solle dem Beispiel der Stadt Salzburg folgen. "Ob tot oder nicht, Göring hat diesen Titel definitiv nicht verdient. Die neuen Erkenntnisse muss man nutzen, um diesen Fehler zu beheben", sagt er.

Zuletzt hieß es nämlich, man müsse Görig die Ehrung posthum erst neu verleihen, um sie ihm dann zu nehmen. Juristen des Magistrats Salzburg sehen das anders: Eine "symbolische Aberkennung" sei ein entsprechendes Signal bei Personen, die "nachweislich keine Ehre über eine Stadt oder eine Gemeinde gebracht haben", heißt es in dem Amtsbericht, den Bürgermeister Heinz Schaden ( SPÖ) am Mittwoch dem Gemeinderat vorgelegt hat.

Eduard Paul Tratz hat in seiner Tätigkeit als Museumsdirektor die Rassenkunde der Nazis vertreten. Die Universität Salzburg hat ihm bereits Mitte Oktober das Ehrendoktorat entzogen. Josef Reiter wurde 1938 in "Anerkennung seiner unverbrüchlichen Treue zur NSDAP" und seiner "Verdienste um das Musikschaffen des deutschen Volkes" die Ehrenbürgerschaft der Gauhauptstadt Salzburg verliehen. Alleine diese Begründung beweise, dass Reiter dieser Ehre nicht würdig sei, heißt es in Schadens Amtsbericht.