Gnadenfrist für Rock-Festival

Das Risiko ist ungefähr so groß wie die Chance auf einen Lottogewinn: Auf der einen Seite steht ein Musikfestival, das von einer Handvoll Idealisten auf einem Gelände veranstaltet wird, das gerade einmal so groß ist, wie ein Fußballfeld. Auf der anderen Seite entsteht eine Erdgasleitung, die sich über mehr als 290 Kilometer quer durch Österreich bis nach Italien erstreckt. Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass das Festival gefährdet ist, weil die Pipeline just quer durch das Miniatur-Veranstaltungsgelände gelegt werden soll?

Im Fall des „ Sauzipf Rocks“-Festivals in Döbriach am Millstättersee sehr groß. Nachdem es 2012 bereits so aussah, als ob die Tage des kultigen Underground-Festivals gezählt wären, räumt das langwierige Genehmigungsverfahren für die Pipeline den Veranstaltern heuer noch einmal eine Gnadenfrist ein.

In Kooperation mit dem KURIER verlost der Kulturverein Sauzipf 2x2 Karten für das zweitägige Festival am 9. und 10. August.