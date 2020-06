Glocks Ex-Frau gewinnt Unterhaltsverfahren

Die Glock GmbH mit Sitz in Deutsch-Wagram wurde 1963 von Gaston Glock gegründet. Das Unternehmen zählt heute zu den weltweit bekanntesten Produzenten von Pistolen. Der Umsatz beträgt um die 100 Millionen Euro. Pistolen Glocks Pistolen (etwa die Glock 17) gehörten zu den ersten, die mit einem Kunststoff-Griffstück entwickelt worden sind. Sie sind bei zahlreichen Polizei- und Sicherheitskräften im In- und Ausland in Einsatz, etwa auch bei der US-Polizei.