Endet die aktuelle Kältewelle in Österreich bald?

Der Dezember 2025 verlief mild, doch mit dem Jahreswechsel kam der Wetterumschwung – und brachte in den letzten zwei Wochen eine deutliche Kältewelle. Nach wie vor besteht auf den Straßen Gefahr durch Glatteis, auch Bahn- und Flugverkehr sind am Dienstag beeinträchtigt. Von einer Rekordkältewelle kann hierzulande jedoch nicht gesprochen werden. "In den 1970er- und 1980er-Jahren waren solche Kältewellen an der Tagesordnung", sagt Konstantin Brandes, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet gegenüber dem KURIER. Aber: Die letzten vier Jänner wiesen wesentlich höhere Temperaturen auf, mit dem heurigen Winter kehren scheinbar frostigere Werte zurück.

Keine Rekordkälte In der Nacht auf Montag hat die Messstation Liebenau-Gugu minus 29 Grad gemessen – der tiefste Wert dieses Winters in Österreich. Die tiefste, je in einer bewohnten Region gemessene Temperatur wurde am 11. Februar 1929 mit minus 36,6 Grad in Zwettl (Bezirk Zwettl) verzeichnet. "Wir befinden uns im Hochwinter, der Jänner ist der kälteste Monat des Jahres, somit ist das nichts Ungewöhnliches", erklärt Brandes. Der Experte erinnert daran, dass beispielsweise in der Landeshauptstadt Klagenfurt einst minus 28 Grad gemessen wurden. "Das ist allerdings Ewigkeiten her." Zuletzt wurden im Jänner 2017 ähnliche Temperaturen wie heute verzeichnet: Österreichweit lag der Monat rund 3 Grad unter dem klimatologischen Mittel, in der Tiroler Gemeinde Tannheim wurden damals −26,4 Grad gemessen.

Glatteisgefahr bis Mittag Die Ursache für die aktuelle Situation sieht der Meteorologe in kalter Luft, die aus Nordskandinavien, insbesondere aus dem finnischen Lappland, stammt. "Dort wurden bis zu minus 40 Grad gemessen. Diese kalte Luft hat sich auf dem Weg zu uns zwar erwärmt, erreicht Österreich aber weiterhin sehr kalt", erklärt der Meteorologe. In den nächsten Stunden wird die Glatteisgefahr allerdings noch bestehen, erst gegen 13 Uhr soll sich die Lage entspannen. Besonders in Oberösterreich, im Waldviertel, im Nordburgenland, im Weinviertel, aber auch in der Bundeshauptstadt besteht weiterhin Gefahr.

Ist die Kältewelle vorbei? Solange Schnee am Boden liegt, kann die Sonne ihn kaum erwärmen, sodass die Glatteisgefahr bestehen bleibt. Entwarnung bei der Glatteisgefahr gibt auch Alexander Orlik, Klimatologe an der GeoSphere Austria. "Die Kältewelle ist vorbei, die Temperaturen steigen wieder", so der Experte. In Wien besteht noch bis etwa 12 Uhr Glatteisgefahr. Im Laufe des Tages wird es deutlich wärmer, die Böden beginnen aufzutauen. Am Donnerstag und Freitag wird es sonniger, neues Glatteis ist dann nicht mehr zu erwarten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Oberascher Leopold-Ungar-Platz, 1190 Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniela Wahl Glatteis im Wiener Stadtpark. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER In Wien wurde aufgrund des Glatteises das grundsätzlich geltende Salzstreuverbot vorübergehend aufgehoben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Bahnhof Meidling: Vor den Anzeigetafeln studieren Fahrgäste die Ausfälle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Eislaufplatz vor den Radabstellplätzen am Bahnhof Wiener Neustadt Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Aus den Zügen auszusteigen ist höchst gefährlich, weil sogar der Bahnsteig eisig ist. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Praterstern: Den mutigen Radfahrern und Radfahrerinnen gehört die Welt bzw. der Radweg. Immerhin 44 bis knapp vor 9 Uhr. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/CLEMENS SCHLEINZER Stillstand am Vormittag am Flughafen Wien-Schwechat.