Tierisches Glück im Zoo Schmiding: Giraffen-Dame Samira bringt Bullen zur Welt

Der Zoo Schmiding in der Gemeinde Krenglbach freut sich über tierischen Nachwuchs: Am Freitagnachmittag hat die Giraffendame Samira einen kleinen Giraffenbullen zur Welt gebracht. "Der gesamte Geburtsvorgang lief ohne Schwierigkeiten und ohne menschliches Eingreifen ab", berichtete Zoodirektor Andreas Artmann in einer Aussendung.