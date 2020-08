"Giftcocktail" von Prostituierter: Österreicher tot in Bulgarien gefunden

Ein österreichischer Student soll laut bulgarischen Medienberichten am 8. August in einem Hotelzimmer in der Hafenstadt Varna von einer Prostituierten getötet worden sein. Laut ersten Ermittlungen verabreichte ihm die Verdächtige einen Drogencocktail.

Die Leiche des 35-jährigen Österreichers, der bulgarischen Nachrichtenportal dnews.bg handelt es sich um Mizgin H,. dürfte bei der Erstinspektion keine Anzeichen von Gewalteinwirkung aufgewiesen haben. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass Wertgegenstände im Zimmer des Mannes entwendet wurden. Vom Opfer, das an der Medizinischen Universität in Varna studiert haben soll, fehlten Dokumente, Laptop, Handy und Uhr.

Botschaft bestätigt Ermittlungen

Eine anschließende Autopsie ergab, dass der Tod durch eine Überdosis verschiedener verschreibungspflichtiger Medikamente verursacht wurde, heißt es in dem bulgarischen Bericht weiter.

Die österreichische Botschaft hat mittlerweile bestätigt, dass in Bulgarien im genannten Zeitraum ein Österreicher gestorben ist und dazu derzeit polizeiliche Ermittlungen laufen. Zudem sei man in Kontakt mit den Angehörigen des Toten und den bulgarischen Behörden. Näheres wurde aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben.

Verdächtige festgenommen

Der gestohlene Laptop und die Uhr wurden schließlich in einem Pfandhaus gefunden. Sie sollen dort von dem 34-jährigen Ludmil M. und dem 43-jährigen Radoslav M. aus der bulgarischen Stadt Ruse zu Geld gemacht worden sein. Die Männer wurden wenig später zusammen mit der 21-jährigen Prostituierten Reneta N., die ebenfalls aus der an der Donau gelegenen Industriestadt stammen dürfte, festgenommen.