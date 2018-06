Gewitter wüten weiter: Unwettergefahr bleibt groß

In der Steiermark, wo einzelne Gemeinden im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unter der Woche wegen Überschwemmungen zu Katastrophengebieten erklärt werden mussten und die Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe zu beklagen hatte, war die Lage zumindest am Samstagnachmittag noch entspannt. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hatte die Warnstufe von orange auf gelb herabgesetzt, erklärt Thomas Meier vom steirischen Landesfeuerwehrverband. In Alarmbereitschaft würden die Feuerwehren dennoch sein – in diesem Jahr traten im Vergleichszeitraum mit dem vorigen deutlich mehr Unwetter auf. „Im Vorjahr hatten wir um diese Zeit ungefähr 500 Unwettereinsätze. Heuer haben sich diese Einsätze mehr als verdreifacht“, sagte Meier. Betroffen seien laut dem Feuerwehr-Sprecher bisher vor allem die Bezirke Hartberg-Weiz, Graz-Umgebung, Deutschlandsberg und Leibnitz gewesen.

Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte dürfte eher von kurzer Dauer sein. Auch in den kommenden Tagen ist vor allem in Südostösterreich weiter mit Wetterkapriolen zu rechnen. „Es bleibt auf jeden Fall sehr unbeständig“, sagt Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienstleister Ubimet. „Die Hauptgefahr sind Überflutungen, weil die Gewitter stationär auftreten.“ Auch Vermurungen seien nach Starkregenfällen lokal nicht auszuschließen. „Die Hotspots sind meistens Oberkärnten und die nördliche Steiermark“, prognostiziert Salmi.