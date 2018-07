Gewaltschutz: "Die Frauen sind stärker geworden"

Trotz aller Errungenschaften laufe in Österreich in Sachen Gewaltschutz aber noch lange nicht alles perfekt. Das würde auch die „eklatant hohe Zahl“ der Betretungsverbote (siehe Grafik) zeigen. „Das Gesetz ist vorbildlich, aber in der Praxis hapert es noch“.

Die Gewaltschutzzentren und Frauenhäuser klagen über zu wenig Budget: 10 Millionen Euro aus dem Frauenministerium seien „außerordentlich niedrig“. Immer wieder berichten Fraueneinrichtungen von Fördergeldkürzungen. „Auch wenn wir das Gewaltschutzgesetz nun zwanzig Jahre haben, hat sich noch nicht klar manifestiert, dass Gewalt in der Familie nicht geht. Häusliche Gewalt ist in Österreich noch immer kein No-go“, sagt Schwarz-Schlöglmann.

Es brauche mehr Sensibilisierung – in der Gesellschaft, aber auch etwa in der Strafjustiz, wo laut der Expertin Gewalt in Beziehungen oft verharmlost oder dem Opfer eine Mitschuld gegeben werde. „Aber für Gewalt gibt es keine Rechtfertigung“, sagt Schwarz-Schlöglmann.

Gewaltschutzgesetz

Als Gewaltschutzgesetz werden die in drei Gesetzen (Sicherheitspolizeigesetz, Exekutionsanordnung und Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) verankerten Regelungen zum Schutz vor Gewalt bezeichnet. 14 EU-Länder haben ähnliche Gesetze nach dem Vorbild Österreichs eingeführt.