Gewalt: Es wird langsam besser

Es gibt Spitzenplätze, die man lieber nicht erreicht: Bei einer europaweiten Studie im Jahr 2002 lag Österreich an zweiter Stelle, was Gewalt an Schulen betraf – nur in Litauen waren mehr Kinder betroffen. Experten entwickelten daraufhin Strategien zur Gewaltprävention, 2008 starteten die ersten Projekte an Schulen in ganz Österreich. Doch was hat sich seither verändert? Der KURIER befragte eine Expertin und besuchte eine Schule in Wien-Favoriten, die in Sachen Gewaltprävention als Vorreiter gilt.

Gewalt kann sich auf vielerlei Weisen äußern: Es gehe nicht nur um körperliche Gewalt wie Raufereien, betont Beatrix Haller, stellvertretende Leiterin der Schulpsychologie-Bildungsberatung in Wien. "Auch üble Nachrede, Ausgrenzungen oder Cyber-Mobbing sind Gewalt", nennt sie einige Beispiele. Damals, im Jahr 2002, gaben etwa 35 Prozent der befragten Schüler an, mindestens ein Mal von Mobbing betroffen oder daran beteiligt gewesen zu sein.

2008 starteten Präventionsprogramme in Volksschulen sowie in der Sekundarstufe in ganz Österreich. Im Zuge diverser Projekte lernten Schüler, ihre soziale Kompetenz zu stärken, Gefühle von anderen zu respektieren, und zu erkennen, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben. Mittlerweile gebe es an nahezu jeder Schule zumindest vereinzelt entsprechende Projekte. Wichtig sei aber, nicht bloß punktuell externe Experten hinzuzuziehen: "Effizienter ist, wenn eigens dazu ausgebildete Lehrer und Schüler gemeinsam daran arbeiten", rät Haller.