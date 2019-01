Gesetzesänderungen bei Rettungsgasse gefordert

In Niederösterreich geht man noch einen Schritt weiter. „Die vorgesehene Regelung sollte überdacht werden“, schreibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Stellungnahme, die einstimmig beschlossen wurde. Für das Land sei es nicht nachvollziehbar, dass nur Lenker mit mehrspurigen Fahrzeugen eine Vormerkung erhalten. Dies soll auch für Motorräder und dergleichen gelten. Auch Vorarlberg will eine solche Regelung.

Der ÖAMTC sieht dies ganz anders und stimmt dem Entwurf zu. Unterstützung kommt vom ARBÖ, der die neue Regelung ebenfalls begrüßt. Jedoch weißt man auf einige Unklarheiten – wie der genauen Definition des „stockenden Verkehres“ – hin. Kritik gibt es auch am Verhalten der Fahrer: „Nach einem mehr als sechsjährigen Bestehen der gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung derselben, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Einhaltung derart oft nicht funktioniert.“ Dennoch sollte die Rettungsgasse entgegen „vereinzelter Stimmen“ nicht abgeschafft werden. Eine von diesen ist die Feuerwehr in Niederösterreich, die ein neues Konzept fordert – der KURIER berichtete.