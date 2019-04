Gesetzesänderung nach Kuh-Urteil: Touristen sollen Schaden tragen

Bisher hat das ABGB den Tierhalter stark in die Verantwortung genommen. "Für eine ausgewogene Interessenabwägung ist jedoch eine stärkere Eigenverantwortung der Freizeitnutzer erforderlich", so das Ministerium in einer Aussendung. Dem Haftungsrecht wurde in der Vorlage ein Absatz eingefügt, demnach Gäste die Verantwortung haben, Verhaltensregeln einzuhalten. Wenn Landwirte bundesweite Standards einhalten, haften sie nicht, Besucher tragen Schäden selbst.

"Die Angst vor Rechtsunsicherheit darf nicht zwischen Alm-Bauern und Touristen stehen", betonte Umweltministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP). "Mit der Gesetzesänderung schaffen wir Rechtssicherheit und Vertrauen. Wir nehmen die Besucher von Almen stark in die Eigenverantwortung, gleichzeitig schaffen wir Rechtssicherheit für unsere Bauern."

Der Entwurf für die Gesetzesänderung sei der erste Schritt. "In den nächsten Wochen werden wir die Verhaltensregeln vorlegen und den Landwirten einen Ratgeber zur Verfügung stellen, wie sie ihre Haftung ausschließen können", berichtete die Ressortchefin.