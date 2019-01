Geschmackssache: Der wässrige Tod aus den Alpen

Die Werbelinie ist durchaus kontrovers: Eine amerikanische Firma verkauft „österreichisches Gebirgswasser“ unter dem Namen „Liquid Death“ – also flüssiger Tod. Nachsatz: „Murder your thirst“ – töte deinen Durst. Am Sujet mit dem Dosenwasser ist ein elektrischer Stuhl zu sehen. Auf einem zweiten Comic-Sujet schwingt ein kopfloser Muskelprotz eine Axt und lässt Köpfe durch die Luft fliegen. Das Wasser dazu stammt aus Oberösterreich – Abfüller ist die Firma Starzinger mit Sitz in Frankenmarkt.

700.000 bis 800.000 Dosen Wasser hat Starzinger für die amerikanische Firma laut eigenen Angaben seit Oktober abgefüllt. „Wir sind nur für das Wasser und die Abfüllung zuständig“, bemüht man sich klar zu stellen. Die Werbelinie will man nicht kommentieren. „Dazu können wir leider nichts sagen.“