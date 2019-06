Geschichtsstunde mit dem Nationalratspräsidenten

Ungarns Botschafter in Österreich, Andor Nagy, begrüßte die Schüler „nur wenige Kilometer von meinem Heimatort entfernt“, wie er erzählte. „Ich bin im Kommunismus groß geworden und weiß daher, wie stark sich die Welt seither verändert hat“, mahnte Nagy: „Für euch Kinder ist Demokratie normal. Aber das war nicht immer so. Es ist nicht selbstverständlich, in Freiheit aufwachsen zu können.“

Er habe in Jugendjahren zu den Mitbegründern der heute unter Viktor Orban regierenden „ Fidesz“ als antikommunistischer Bewegung gezählt, berichtete Nagy. „Ich habe mein Parteibuch mit der Nummer 22 noch zu Hause. Es erinnert mich daran, dass es damals nicht ungefährlich war, sich so zu engagieren.“ Und der Botschafter erzählte von „ständigen Kontrollen im Zug, wenn ich als Kind zu meinen Großeltern nach Sopron fahren wollte. Man hat mich immer gefragt, wohin ich will und ob ich wieder zurückkomme.“

Und Soprons Bürgermeister Tamás József Fodor rief den Schülern zu: „Es ist nicht nur Sache der Politiker, sich zu erinnern, sondern Sache von uns allen – und ganz besonders der Jugend.“