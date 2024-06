Heinrich Reuß XIII.: Ein Prinz in schlechter Gesellschaft

„Ich kenne ihn seit unserer Jugend, er war ein normaler, moderner Mensch“, sagt Heinrich XIV., „er war politisch eher progressiv, jedenfalls weit von dem entfernt, wo er heute steht. Er war ein dynamischer Geschäftsmann, Autorennfahrer, mit einer Iranerin verheiratet und hat sich rührend um seine behinderte Tochter gekümmert.“ Den Familienverband hat er bereits vor Jahren auf eigenen Wunsch verlassen.

Das Fürstentum Reuß wurde 1949 Teil der DDR, nach deren Zusammenbruch Heinrich XIII. um die Rückgabe seiner Ländereien kämpfte. „Er hat an die 50 Prozesse geführt“, so Heinrich XIV., „die er in allen Instanzen verloren und für die Rechtskosten er sein gesamtes Vermögen verpulvert hat. Dann ist auch noch die Ehe zerbrochen, und er gelangte in radikale, zu Verschwörungstheorien neigende Kreise. Es war eine typische Verelendung durch ein misslungenes Leben.“

Heinrich XIV. erzählt das alles im Salon des prunkvollen Schlosses Ernstbrunn bei Korneuburg, das die „Reußens“ 1822 durch Heirat geerbt haben. Der damalige Fürst war Heinrich LXIV. (der vierundsechzigste!), und der gibt uns Anlass zu erklären, warum alle männlichen Angehörigen des Hauses Reuß Heinrich heißen: Heinrich war im Mittelalter der Familienname des Adelsgeschlechts. Aus dieser Tradition heraus erhielten ab dem 14. Jahrhundert sämtliche Reuß-Söhne den Vornamen Heinrich. Um sie voneinander unterscheiden zu können, bekommt jeder Heinrich eine römische Ziffer an den Namen. Und mit jedem Jahrhundert beginnt die Zählung wieder bei I. Bis jetzt, schätzt Heinrich XIV., gab‘s in der Familie mehr als 500 Heinriche. Innerfamiliär werden sie durch Ruf- und Kosenamen wie Harry, Henjo, Henli, Henrich oder Nono auseinandergehalten, es gab aber auch einen Heinrich den Reichen, einen Dicken und einen Heinrich den Erlauchten.