Geschichte eines verlorenen Mädchens

Veronika (Name geändert, Anm.) ist erst 16 geworden. Sie zwirbelt ihre selbst geschnittenen Stirnfransen, wischt an ihrem Smartphone herum, schaut genervt in die Luft. Dass sie gerade als Angeklagte im Landesgericht für Strafsachen sitzt, beeindruckt die Wienerin wenig. Veronika hat ein Mädchen geschlagen. Bei einer Rauferei unter mehreren Männern trat sie auch auf einen ein.